كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

(للبيع)
|كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة الحرارة ، المنتج متوفر بجميع فروعنا بالرياض – جدة – الدمام – خميس مشيط – القصيم و التسليم فورا المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . للتواصل/0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|جدة- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078907
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900 ريال
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1 ريال
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