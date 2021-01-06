كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة الحرارة ، المنتج متوفر بجميع فروعنا بالرياض – جدة – الدمام – خميس مشيط – القصيم و التسليم فورا المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . للتواصل/0558868300