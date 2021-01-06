كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة حرارية لمراقبة وقياس درجة حرارة الأفراد - في مكة السعودية

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كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة الحرارة ، المنتج متوفر بجميع فروعنا بالرياض – جدة – الدمام – خميس مشيط – القصيم و التسليم فورا المنتج صالح للاستخدام في المولات و الاسواق و المستشفيات و الشركات و المؤسسات و المباني التجارية وجميع الأماكن التي تستقبل زائرين او موظفين وتحتاج الي متابعة درجة الافراد لمنع انتشار العدوى واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي سلامة المكان وزائرية . للتواصل/0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جدة- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078907
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالي

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات ومصانع الحديد بالسعوديه ( جده ) : مدير مالى بالشروط الأتيه : *خبرة لا تقل عن 5 س.

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: دراجات هوائية سيكل سياكل

دراجات هوائية سيكل سياكل

(للبيع)

دراجات هوائية هجين للتواصل المنيوم كامل للتواصل واتساب 0558672973.
العنوان:

الرياض - السعودية

900 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة

بوابات الافراد الحديثة

(للبيع)

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة

(للبيع)

لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد والوج.
القسم: 

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عند إكتشاف د.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2021
صورة الاعلان: شاشات دعائية تفاعلية

شاشات دعائية تفاعلية

(للبيع)

عرض خاص على جميع شاشات تفاعلية بانواعها تعمل بلمس او بدون وبجميع المقاسات متوفر شاشات تفاعلية تعمل .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/1/2021
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صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

(للبيع)

الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/1/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتطورة

طابعة الفواتير المحمولة المتطورة

(للبيع)

لتوفير الوقت والجهد نقدم لكم العرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: طابعة الايصالات الحرارية

طابعة الايصالات الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالصور بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش

سستم كاشير كامل مطاعم - كوفى شوب - حلويات - شاشة تاتش

(للبيع)

جهاز و سستم كاشير مطاعم او كوفى شوب او حلويات مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر مناسب، الأقفال والكوالين .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات

نقاط بيع كاشير للمحلات التجارية - سوبر ماركت - بقالة - تموينات

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة برنامج المخازن والمبيعات مع ترخيص مدى الحياة بدون اشتراك وب.

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ارخص سعر لكاشير المطعم

ارخص سعر لكاشير المطعم

(للبيع)

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة .

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: كاشير للمطاعم والمحلات التجارية

كاشير للمطاعم والمحلات التجارية

(للبيع)

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.

اتصل

4/1/2021
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