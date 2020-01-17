كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة - في الرياض السعودية

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كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسيارة والتى يتم تسجلها على جهاز الكمبيوتر وذلك عند مرور السياره على هذه الكاميرا مما يسهل على رجال الامن اكتشاف الاشياء المشتبه فيها مثل المتفجرات/الاسلحة/المخدرات سهلة الفك والتركيب كما يوجد لدينا جهاز كامل لتفتيش اسفل المركبات ويوجد ايضا مرايا عاكسة لرؤية اسفل السيارة فروعنا بالمملكة الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط للتواصل ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049338
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