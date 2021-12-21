كاميرا فحص أسفل السيارة

كاميرا تفتيش أسفل السيارة , أداة ذكية للكشف عن هيكل السيارة السفلى , وكشف أي مواد مخبأة فيه كالأسلحه والمخدرات أو أية مواد أخرى تقوم الكاميرا بالكشف الدقيق عند عبور السيارة من فوقها وتظهر صورة أسفل السيارة بالكامل عن طريق شاشة العرضالتي يطلع عليها الموظف المختص تعطي الكاميرا تنيها واضحا في حالة وجود أيه أجسام غريبة أو مواد حطرة كاميرا اتفتيش أسفل السيارة أداة أمنية هامه لكل المصالح الحيويةمثل السفارات والوزارات والشركات الكبرى وغيرها من الهيئات للتواصل ت / واتس 0558860700