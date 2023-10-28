(For Sale)
|كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء • يتم عرض النتائج من خلال شاشة بخلفية مضيئة • مجموع العناصر: 3600 عنصر • مجال الرؤية/أقصر بعد بؤري: 20°x20°/0.5m • الحساسية الحرارية: 0.15°C اجهزة قياس علمية, حرارة, اشعة تحت الحمراء, بؤرة, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الجوهري للاجهزة والمعدات
|Telephone:
|+2-01142773667
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|111 جنيه مصري
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247563
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
Call
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
Call
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري