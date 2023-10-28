كاميرا التصوير الحراري

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Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري - in Cairo Egypt

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كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء • يتم عرض النتائج من خلال شاشة بخلفية مضيئة • مجموع العناصر: 3600 عنصر • مجال الرؤية/أقصر بعد بؤري: 20°x20°/0.5m • الحساسية الحرارية: 0.15°C اجهزة قياس علمية, حرارة, اشعة تحت الحمراء, بؤرة, الجوهري, يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية برج 204 الدور الاول مكتب 110 - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
Contact The Advertiser:
Contact Name: الجوهري للاجهزة والمعدات
Telephone: +2-01142773667

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الطريق الدائري وان قطامية- القاهرة المعادي
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 111 جنيه مصري
Posting Date: 28/10/2023
Ad Number: 2247563
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Price
Posting Date
Ad Photo: كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء - in Cairo Egypt

كاميرا التصوير الحراري وقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

• يتم عرض النتائج من خلال شاشة بخلفية مضيئة • مجموع العناصر: 3600 عنصر • مجال الرؤية/أقصر بعد بؤري: .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

28/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في اللحوم - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجف.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

26/10/2023
Ad Photo: مبرد العلف - in Cairo Egypt

مبرد العلف

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مبرد العلف هو المسئول عن عملية التبريد للعلف نتيجة درجات الحرارة العالية الناتجة من بخار المكبس وعمل.
Location:

Cairo - Egypt

Call

26/10/2023
Ad Photo: مجفف محاصيل زراعيه - in Cairo Egypt

مجفف محاصيل زراعيه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مجفف محاصيل زراعيه لية العمل: يتم ادخال المادة الخام أعلى المجفف ثم يتم تسخين الهواء ثم يتدفق بواسطة.
Location:

Cairo - Egypt

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25/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة في اللحوم - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة في اللحوم -يستخدم لقياس الرطوبة في جميع أنواع اللحوم •الجهاز يساعد على مراقبة الجف.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

25/10/2023
Ad Photo: مصنع الثلج - in Cairo Egypt

مصنع الثلج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مصنع الثلج ماكينة واحدة بمقام مصنع كامل 🏭 ✅تمتاز بقلة استخدامه لقدرة كهربية عالية c.
Location:

Cairo - Egypt

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24/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نفاذية الضوء - in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء -يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

22/10/2023
Ad Photo: سيلاج تفريغ الهواء - in Cairo Egypt

سيلاج تفريغ الهواء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

سيلاج تفريغ الهواء ماكينة كبس السيلاج فى بالات بنظام تفريغ الهواء 📍آلية العمل:- يتم تعبئة .
Location:

Cairo - Egypt

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22/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس نفاذية الضوء - in Cairo Egypt

جهاز قياس نفاذية الضوء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

-يستخدم لقياس كمية الضوء التي تمر عبر النافذة. -يستخدم لقياس النفاذية فى جميع العينات الشفافه - أيض.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

22/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اكسدة الماء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اكسدة الماء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، رصد الكلور ومجالات اخرى -معيار .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

21/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة اكسدة الماء - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة اكسدة الماء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يستخدم فى تنقية المياه، الزراعة، احواض السمك، تربية الاحياء المائية، ومجالات اخرى -معيار الوقاية من .
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

21/10/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن •يستخدم على نطاق واسع لتجارة المعادن •محمول/سريع يمكنك ال.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

19/10/2023
Ad Photo: جهاز تحليل المعادن - in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز تحليل المعادن •يستخدم لتحليل المعادن •يستخدم على نطاق واسع لتجارة المعادن •محمول/سريع يمكنك ال.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

19/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الش.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

18/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني - in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس درجة الرطوبة في الجدار الخرساني • يستخدم هذا الجهاز لقياس معدل محتوى الرطوبة دون اتلاف الش.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

18/10/2023
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