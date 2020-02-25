كاميرا اسفل السياره

(للبيع)
|انظمه امنيه متكامله من احدث الاجهزه المعتمدة والمتخصصه في مجال الانظمه الامنيه ومنها كاميرات تفتيش اسفل السيارات وتتمتع بالجوده العاليه في تصنيعها . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054159
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