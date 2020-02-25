كاميرا اسفل السياره

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
انظمه امنيه متكامله من احدث الاجهزه المعتمدة والمتخصصه في مجال الانظمه الامنيه ومنها كاميرات تفتيش اسفل السيارات وتتمتع بالجوده العاليه في تصنيعها . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054159
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18/2/2020
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17/2/2020
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12/2/2020
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10/2/2020
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8/2/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

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6/2/2020
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6/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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29/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقه والحريق - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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26/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه انذار - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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العنوان:

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4 ريال

25/1/2020
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