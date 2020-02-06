كاميراومرايا تفتيش اسفل السياره

(للبيع)
|مرايـا لـلـكشـف اسـفـل الـسيـارة مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل السيارة – مثبتة علي قاعدة متينة مزودة بعجل يتحمل الخدمات الشاقة لسهولة الحركة – وسيلة اضاءة - حقيبة لسهولة الحمل وكاميرا لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسيارة والتى يتم تسجلها على جهاز الكمبيوتر فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051999
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