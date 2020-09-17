كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - ابها - المدينة ) العرض الأول : 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP+ جهاز تسجيل 4 مداخل NVR 40 متر سلك بمعدل 10 متر لكل كاميرا هارد 1 تيرا 2250 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة *- العرض الثاني *عرض حصري خاص بالمنطقة الشرقية ( وفقا لطلبات الضبط الادارى فى بعض المحافظات فى المنطقة الشرقية ) 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP + جهاز تسجيل 4 مداخل