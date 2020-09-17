كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

(للبيع)
|فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - ابها - المدينة ) العرض الأول : 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP+ جهاز تسجيل 4 مداخل NVR 40 متر سلك بمعدل 10 متر لكل كاميرا هارد 1 تيرا 2250 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة *- العرض الثاني *عرض حصري خاص بالمنطقة الشرقية ( وفقا لطلبات الضبط الادارى فى بعض المحافظات فى المنطقة الشرقية ) 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP + جهاز تسجيل 4 مداخل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- الدمام
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074995
2,205 ريال
680 ريال
1 ريال