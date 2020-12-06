كاميرات مراقبه واى فاى eufy

(للبيع)
|نقدم لكم احدث انواع الكاميرات الوايرلس بدون كهرباء euvy security . مميزات الكاميرات : * التثبيت بدون اي اسلاك . حيث انها تثبت بمغناطيس * الوضوح : 1080 ميجا بكسل * عمر البطارية : 180 يوم . 365 يوم * لا يوجد عليها اي رسوم * تتحمل درجه الحراره حيث تصل الي 55 درجه مئوية *المقاومة للظروف الجوية : ab 67 * الحفظ علي جهاز 16 جيجا بايت اي ام ام سي ( زمن التسجيل 2000 دقيقه ) *ضوء كاشف للرؤية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075288
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