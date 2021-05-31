كاميرات مراقبه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الجيزة مصر

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ليه تشتري غالي🙄 ما انت ممكن تشتري من 😅 ايادي مصر للانظمه الامنيه✨ اقوي فريق تركيبات أطول فترة ضمان وأفضل دعم فني لمدة سنه وكمان أفضل عروض أسعار موجوده غير كدا في خدمتك في جميع خدمات النظام الأمني 😃 كاميراتنا ماركات عالمية 2 ميجا بيكسل وبافضل جودة واحسن سعر خليك معانا تبقي في المضمون ✅ عروض النهاردة بتحطم الاسعار العرض الاول ✅1 كاميرا داخلي 2 ميجا ✅1 كاميرا خارجي 2 ميجا مضاد للمطر والعوامل الجوية ✅جهاز 4dvr مخرج مبرمج وجاهز علي التشغيل 2ميجا ✅هارد ديسك 320 جيجا ✅20 متر سلك ✅باور سبلاي ✅
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,430 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/5/2021
رقم الإعلان: 2095627
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علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
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30/5/2021
صورة الاعلان: اطمن علي ممكتلكاتك - في الجيزة مصر

اطمن علي ممكتلكاتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

✔️لكل اللي بيدور علي أمان بيته وحماية أطفاله من أعمال السرقة و الخطف ✔️.
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30/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

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العرض ده ليك لو بتدور ع امكانيات باسعار معقوله ايادي مصر للانظمه الامنيه بتقولك اطمن لو انت فين هنو.
العنوان:

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30/5/2021
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

المرة دى اعلان كاميرات المراقبة مختلف عن اى اعلان شوفته قبل كدة😎 ⬅️الاسعار دى .
العنوان:

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2,300 جنيه

29/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيتك أو شركتك في امان دايم مع أعلى جودة لكاميرات المراقبه في العالم تصوير ليلي وكمان رؤية واضحة جدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,300 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب شارعك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب شارعك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنسمع كتير عن جرايم سرقة وأحداث خطيرة كل يوم لحد ما بقينا متأكدين ان كاميرات المراقبة شيء ضروري في ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,300 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر تقدملكم 👈😮 سيستم كامل جوده ٤ ميجا. دلوقتي تقتدر تتحكم وتحمي بيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لو انت حضانة او شركة او عمارة او عيادة او حتى شقة يبقى العرض ده ليك انت . 🏘🚗📷.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا دلوقتي بقينا مش حاسين بأمان حتى لوفي أمن في الشارع .!💂.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قمت بتركيب كاميرات مراقبة وتواجه مشاكل فيها، سواء من حيث وجود اعطال تمنعها من العمل تماما، أو مشكلة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تستني لما يتسرق منك حاجه في محلك او بيتك او مخزنك. علشان كدا عملنا ليك عرض مايتفوتش. £.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

25/5/2021
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