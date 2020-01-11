كاميرات مراقبه

(للبيع)
|كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT ذات كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل الي اعلى جودة حسب رغبة العميل وهناك ايضا مجموعه من كاميرات المراقبة بالرياض وايرلس وكاميرات مراقبة للسيارات صغيرة الحجم و بأرخص الاسعار، الكاميرات موجودة لدي شركة رحاب التنمية جميعها اصلية والشركة الوكيل الحصري لكبري الشركات المنتجة للأنظمة الامنية . فروعنا بالمملكة العربية السعودية ونشحن الى جميع المحافظات والمدن للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048735
5 دولار
3 ريال
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3 ريال
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2 ريال
2 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار
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1 دولار
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