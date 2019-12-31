(للبيع)
|افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارات (بأرخص الاسعار)كاميرات ليليه ونهارية وحساسات الحركه جميعها اصليه وتبدأ من 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/جده/ القصيم/الخبر/خميس مشيط )لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل واتساب/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047478
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1 دولار
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1 دولار
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار