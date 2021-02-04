كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه داخلية وخارجية - في الوسطى البحرين

إضغط على الصورة لتكبيرها

متوفر لدينا مجموعة متنوعة من افضل انواع كاميرات المراقبة الوكيل الحصري لكبرى الشركات المنتجة للأنظمة الامنية متوفر لدينا : كاميرات ليليه ونهاريه وكاميرات حساسة الحركة و وايرلس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارة كاميرات ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة تبدأ من 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فرق دعم فني وتركيب على اعلى مستوى كما يوجد لدينا كاميرات الحماية الحرارية لقياس درجة الحرارة فروعنا في المملكة العربية السعودية:- (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بالإضافة الى فرعنا في البحرين.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084033
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة تكشف درجة الحرارة - في الوسطى البحرين

كاميرات مراقبة تكشف درجة الحرارة

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

كاميرات الحماية الحراريةHikvision كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: اجهزة انذار ضد السرقة - في الوسطى البحرين

اجهزة انذار ضد السرقة

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

جهاز إنذار ضد السرقة لاسلكي يتصل بالتليفون المحمول فور أي محاولة اقتحام مكوناته: وحدة التحكم المركزي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه داخلية وخارجية - في الوسطى البحرين

كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسية يتميز بطابعة حرارية سريعة و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح ك.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

25/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager