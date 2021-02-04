كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

متوفر لدينا مجموعة متنوعة من افضل انواع كاميرات المراقبة الوكيل الحصري لكبرى الشركات المنتجة للأنظمة الامنية متوفر لدينا : كاميرات ليليه ونهاريه وكاميرات حساسة الحركة و وايرلس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارة كاميرات ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة تبدأ من 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فرق دعم فني وتركيب على اعلى مستوى كما يوجد لدينا كاميرات الحماية الحرارية لقياس درجة الحرارة فروعنا في المملكة العربية السعودية:- (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بالإضافة الى فرعنا في البحرين.