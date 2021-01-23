كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسية يتميز بطابعة حرارية سريعة و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطة التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجودة عالية وعمر افتراضي كبير (متوفر لدينا ايضا ورق الطباعة الحراري ) فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض/ الخبر/القصيم/جدة/خميس مشيط) وبالإضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300