كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه داخلية وخارجية - في الوسطى البحرين

إضغط على الصورة لتكبيرها

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسية يتميز بطابعة حرارية سريعة و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطة التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجودة عالية وعمر افتراضي كبير (متوفر لدينا ايضا ورق الطباعة الحراري ) فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض/ الخبر/القصيم/جدة/خميس مشيط) وبالإضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081318
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار

اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هد.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مرايا عاكسة أسفل السيارة

مرايا عاكسة أسفل السيارة

(للبيع)

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنية للكشف عن اله.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الالكترونيه

بوابات الافراد الالكترونيه

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

10/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager