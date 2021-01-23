كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسية يتميز بطابعة حرارية سريعة و يزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة الانشطة التجارية والسوبر ماركت حيث يتميز بجودة عالية وعمر افتراضي كبير (متوفر لدينا ايضا ورق الطباعة الحراري ) فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض/ الخبر/القصيم/جدة/خميس مشيط) وبالإضافة فرعنا في البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081318
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