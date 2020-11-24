كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من افضل انواع كاميرات المراقبه الوكيل الحصري لكبرى الشركات المنتجة للانظمة الامنيه متوفر لدينا : كاميرات ليليه ونهاريه وكاميرات حساسة الحركة ووايرلس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارةكاميرات ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة تبدأمن 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فرق دعم فني وتركيب على اعلى مستوى كمايوجد لدينا كاميرات الحمايه الحراريه لقياس درجة الحراره فروعنا في المملكة العربيه السعوديه:- (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بلاضافة الى فرعنا في البحرين. للتواصل جوال او