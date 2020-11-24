كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من افضل انواع كاميرات المراقبه الوكيل الحصري لكبرى الشركات المنتجة للانظمة الامنيه متوفر لدينا : كاميرات ليليه ونهاريه وكاميرات حساسة الحركة ووايرلس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارةكاميرات ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة تبدأمن 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فرق دعم فني وتركيب على اعلى مستوى كمايوجد لدينا كاميرات الحمايه الحراريه لقياس درجة الحراره فروعنا في المملكة العربيه السعوديه:- (الرياض-جده-الخبر-القصيم-خميس مشيط) بلاضافة الى فرعنا في البحرين. للتواصل جوال او
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073974
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز كشف المعادن اليدوي - في السعودية

جهاز كشف المعادن اليدوي

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عاليه ايمتاز الجهاز بنوعين من االا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة - في السعودية

كاميرا كشف وتفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لاعطاء صوره .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة حضوروانصراف - في السعودية

اجهزة حضوروانصراف

(للبيع)

- في السعودية

1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصراف بالبصمة، حيث توقف الضرر الناتج عن التلاع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: البصمة بالوجه _ أكسس كنترول - في السعودية

البصمة بالوجه _ أكسس كنترول

(للبيع)

- في السعودية

مميزات جهاز الأكسس كنترول * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد - في السعودية

كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

- في السعودية

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كميرات المراقبة الحرارية - في السعودية

كميرات المراقبة الحرارية

(للبيع)

- في السعودية

كاميرات المراقبة الحرارية كاميرا تصوير ومراقبة حرارية ليلية نهارية ملونة وتعتبر صمام الأمان من العد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر - في السعودية

بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: انظمة حضور و انصراف - في السعودية

انظمة حضور و انصراف

(للبيع)

- في السعودية

توفر Finloyd لعملائها احدث اجهزة الحضور و الانصراف الخاصة بالموظفين و فقط متطلبات الجودة الاكثر صرام.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/10/2020
صورة الاعلان: انظمة حضور و انصراف - في السعودية

انظمة حضور و انصراف

(للبيع)

- في السعودية

انظمة الحضور و الانصراف توفر Finloyd لعملائها احدث اجهزة الحضور و الانصراف الخاصة بالموظفين و فقط مت.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

4/10/2020
صورة الاعلان: » عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين - في السعودية

» عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين

(للبيع)

- في السعودية

جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري والوجه جهاز بصمة الوجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

24/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة - في السعودية

كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة

(للبيع)

- في السعودية

4 كاميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 2 ميجا بكسل - جهاز تسجيل 4 نقط - 40 متر تمديدات سلك - قرص صلب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,300 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 8 ميجا 1080 Hikvision HD - في السعودية

كاميرات مراقبة 8 ميجا 1080 Hikvision HD

(للبيع)

- في السعودية

كاميرات مراقبة جودة عالية Hikvision HD 4 كميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 8 ميجا بكسل - جهاز تسجيل.

2,205 ريال

17/9/2020
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