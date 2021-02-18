كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)
|•كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل إلى أعلى جودة حسب الرغبة •سهولة إعداداها وتشغيلها •خفة الوزن وسهولة التركيب • خاصية الاشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية •تعمل بالوايرلس مما يساعدك على المراقبة وأنت بالخارج ولدينا مجموعة من كاميرات المراقبة صغيرة الحجم للسيارات وبأرخص الأسعار يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الهاتف أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084289
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