كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT ذات كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل الي اعلى جودة حسب رغبة العميل وهناك ايضا مجموعه من كاميرات المراقبة بالرياض وايرلس وكاميرات مراقبة للسيارات صغيرة الحجم و بأرخص الاسعار، الكاميرات موجودة لدي شركة رحاب التنمية جميعها اصلية والشركة الوكيل الحصري لكبري الشركات المنتجة للأنظمة الامنية . فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر –المشيط ـ للتواصل 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081943
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاغات لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توض.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية الحديثة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية:تعددت طرق مواجهة الفيروسات ومن اهمهما كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار المتطورة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحة بالك احمى منزلك او مقر عملك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اكسز كنترولDZTH-002 - في الرياض السعودية

اكسز كنترولDZTH-002

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احمي نفسك الآن اجهزة الحضور والانصراف ببصمة الوجه متوفر لدينا جهاز اكسس كنترول بها خاصية التعرف على .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لحماية منزلك او شركتك او متجرك من اى تهديد خارجى لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة اللي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة للمكاتب والشركات - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة للمكاتب والشركات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة - في الرياض السعودية

أجهزة البصمة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا جهاز بصمة متنقل مع ميزة الحضور والإنصراف ZK-MA 100 1. جهاز بصمة إصبع مع ميزة الحضور والإن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة - في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية الوقائية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الكاميرات الحرارية المتطورة : تعتبر الكاميرات الحرارية المتطورة أداة فعالة فى الكشف عن درجات الحرارة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/1/2021
صورة الاعلان: تاغات انذار لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات انذار لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ لراحة بالك وانت داخل متجرك اتينا اليكم وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري تو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد لدينا تاجات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاجات ولدينا ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أفضل الاسعار على كاميرات المراقبة ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وايرليس وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager