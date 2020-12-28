كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

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امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT ذات كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل الي اعلى جودة حسب رغبة العميل وهناك ايضا مجموعه من كاميرات المراقبة بالرياض وايرلس وكاميرات مراقبة للسيارات صغيرة الحجم و بأرخص الاسعار، الكاميرات موجودة لدي شركة رحاب التنمية جميعها اصلية والشركة الوكيل الحصري لكبري الشركات المنتجة للأنظمة الامنية . فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر –المشيط ـ ونشحن الى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077861
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السعر
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صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي - في الرياض السعودية

تاغات ونازع مغناطيسي

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يوجد لدينا تاجات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاجات ولدينا ع.
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الرياض - السعودية

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28/12/2020
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كاميرات مراقبة

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26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى - في الرياض السعودية

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26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن - في الرياض السعودية

جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذ.
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24/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

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22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة هي الة تصوير ذكية تستخدم لإعطاء صورة دقيقه واضحة عن الهيكل السفلي للسيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

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22/12/2020
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صورة الاعلان: كاميرا ومرايا اسفل السيارة - في الرياض السعودية

كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة، للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وهي سهلة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن الحديثة - في الرياض السعودية

بوابات كشق معادن الحديثة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: تاغات الملابس الخاصة للمتاجر - في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار للسرقة - في الرياض السعودية

اجهزة انذار للسرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا - في الرياض السعودية

جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه واى فاى eufy - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه واى فاى eufy

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم احدث انواع الكاميرات الوايرلس بدون كهرباء euvy security .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/12/2020
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