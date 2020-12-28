كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)
|امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT ذات كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل الي اعلى جودة حسب رغبة العميل وهناك ايضا مجموعه من كاميرات المراقبة بالرياض وايرلس وكاميرات مراقبة للسيارات صغيرة الحجم و بأرخص الاسعار، الكاميرات موجودة لدي شركة رحاب التنمية جميعها اصلية والشركة الوكيل الحصري لكبري الشركات المنتجة للأنظمة الامنية . فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر –المشيط ـ ونشحن الى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077861
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