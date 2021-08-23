كاميرات مراقبة

نقدم لكم اقوي عروض كاميرات المراقبة في المملكة تساعدك في حماية ومراقبة شركتك او مؤسستك او منزلك الخاص بك من اي مكان بالعالم من خلال الانترنت و الجوال كما يمكنك استرجاع الاحداث السابقة من خلال وحدة التخزين الداخلية الخاصة بالكاميرا كاميرات تناسب جميع القطاعات متوفر لدينا:- - كاميرات 2 ميجا بيكسل - كاميرات 5 ميجا بيكسل - كاميرات 8 ميجا بيكسل ضمان لمدة عامان لجميع الاجهزة ويتم التركيب والتدريب مجانا مع وجود دعم فني لمدة عام مجانا فروعنا : ابها / الدمام / الرياض / جدة / المدينة المنورة ل