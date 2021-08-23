كاميرات مراقبة

(للبيع)
|نقدم لكم اقوي عروض كاميرات المراقبة في المملكة تساعدك في حماية ومراقبة شركتك او مؤسستك او منزلك الخاص بك من اي مكان بالعالم من خلال الانترنت و الجوال كما يمكنك استرجاع الاحداث السابقة من خلال وحدة التخزين الداخلية الخاصة بالكاميرا كاميرات تناسب جميع القطاعات متوفر لدينا:- - كاميرات 2 ميجا بيكسل - كاميرات 5 ميجا بيكسل - كاميرات 8 ميجا بيكسل ضمان لمدة عامان لجميع الاجهزة ويتم التركيب والتدريب مجانا مع وجود دعم فني لمدة عام مجانا فروعنا : ابها / الدمام / الرياض / جدة / المدينة المنورة ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
الإسكندرية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103227
1,500 ريال
1,500 ريال
1,400 ريال
1,500 ريال
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1,500 ريال
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