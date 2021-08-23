كاميرات مراقبة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في السعودية

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نقدم لكم اقوي عروض كاميرات المراقبة في المملكة تساعدك في حماية ومراقبة شركتك او مؤسستك او منزلك الخاص بك من اي مكان بالعالم من خلال الانترنت و الجوال كما يمكنك استرجاع الاحداث السابقة من خلال وحدة التخزين الداخلية الخاصة بالكاميرا كاميرات تناسب جميع القطاعات متوفر لدينا:- - كاميرات 2 ميجا بيكسل - كاميرات 5 ميجا بيكسل - كاميرات 8 ميجا بيكسل ضمان لمدة عامان لجميع الاجهزة ويتم التركيب والتدريب مجانا مع وجود دعم فني لمدة عام مجانا فروعنا : ابها / الدمام / الرياض / جدة / المدينة المنورة ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
الإسكندرية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103227
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في السعودية

0570130761 بوابات مرور الافراد | بوابة دخول وخروج الموظفين | بوابة دخول وخروج النادى | بوابة دخول و.

1,500 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات ومصدات وحواجز التحكم في دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

22/8/2021
صورة الاعلان: جهاز أكسس كنترول TM-FS50W - في السعودية

جهاز أكسس كنترول TM-FS50W

(للبيع)

- في السعودية

جهاز أكسس كنترول TM-FS50W مقاوم للماء Waterproofالمميزات: الجهاز يدعم( البصمة والكارت والرقم السري.
العنوان:

أسوان - السعودية

1,400 ريال

22/8/2021
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم 0570130761 بوابة التحكم في الدخول والخروج من المبني .

1,500 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761 - في السعودية

ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

(للبيع)

- في السعودية

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى ا.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في السعودية

بوابات الكترونية | بوابات دخول وخروج | بوابة مرور افراد |بوابة ترن ستايل | بوابة المترو بوابات مرو.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - في السعودية

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

- في السعودية

جهاز اكس راى للكشف على الشنط والحقائب اجهزة X-Ray للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحةو.
العنوان:

تبوك - السعودية

1,500 ريال

13/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات jc100 - في السعودية

جهاز تتبع سيارات jc100

(للبيع)

- في السعودية

JC 100 جهاز تتبع السيارة بخاصية الكاميرا - الجهاز به كاميرتين لمتابعة السيارة بالداخل والخارج - الكا.

1 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في السعودية

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKT U 900 - في السعودية

جهاز حضور وانصراف ZKT U 900

(للبيع)

- في السعودية

ZKT U - 900جهاز حضور وانصراف مميزات الجهاز: عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد ا.

690 ريال

10/8/2021
صورة الاعلان: نظمة و أجهزة صفوف الانتظار - في السعودية

نظمة و أجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

- في السعودية

هدفنا هو تسهيل عملية تدفق العملاء بطريقة بسيطة ومرنه اثبت نظامنا الخاص بتنظيم الصفوف تمكننا من تسهي.

25,000 ريال

9/8/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة - في السعودية

اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في السعودية

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة - في السعودية

الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ الق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في السعودية

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

748 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان - في السعودية

اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

- في السعودية

✹جهاز بصمة الموظفين U FACE 800 - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

28/7/2021
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