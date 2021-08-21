(للبيع)
|لمكان كله متراقب . ده هيبقى دور الشركه المتحده للحلول التكنولوجيه لما تركبلك نظام أمني متكامل يحمي بيتك وكل ممتلكاتك من خلال: - نظام كاميرات مراقبة تابع ممتلكاتك من اى مكان وفـ اى وقت بالصوت والصورة سيستيم كاميرات مراقبة جوده ونقاء وسعر على قد الايد تواصل أسهل أمان أكتر For More Information Whatsapp :01094467747
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103054
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه