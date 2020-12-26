(للبيع)
|أفضل الاسعار على كاميرات المراقبة ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وايرليس وكاميرات صغيرة الحجم للسيارات (بأرخص الاسعار) كاميرات ليليه ونهارية وحساسات الحركة جميعها اصليه وتبدأ من 2ميجا بكسل الى اعلى جوده حسب رغبة العميل فروعنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض/جده/ القصيم/الخبر/خميس مشيط) لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل واتساب/0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077530
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