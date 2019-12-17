كاميرات مراقبة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT ذات كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل الي اعلى جودة حسب رغبة العميل وهناك ايضا مجموعه من كاميرات المراقبة بالرياض وايرلس وكاميرات مراقبة للسيارات صغيرة الحجم و بأرخص الاسعار، الكاميرات موجودة لدي شركة رحاب التنمية جميعها اصلية والشركة الوكيل الحصري لكبري الشركات المنتجة للأنظمة الامنية . فروعنا بالمملكة العربية السعودية للتواصل واتس / 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045748
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

17/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة حضور وانصراف بصمه - في الرياض السعودية

اجهزة حضور وانصراف بصمه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالعمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/12/2019
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DET.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: بوابات امنيه ضد السرقه - في الرياض السعودية

بوابات امنيه ضد السرقه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لدينا بوابات الكترونية ذات تقنية عالية ومتطورة لكشف سرقة الملابس والعطور ومستحضرات التجميل والاحذية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: اجهزة الحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة الحضور والانصراف أحدث عروض وأسعار اجهزة حضور وانصراف بالبصمة وتقوم اجهزة البصمة الحديثة بالع.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

11/12/2019
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه _ كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساس.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

7/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: حواجز شوكية (شوكيات أرضية ) - في الرياض السعودية

حواجز شوكية (شوكيات أرضية )

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اذا كنت بدك تنظم حركة سير المركبات باتجاه معين اذا كنت تريد تنظيم سير العربات والسيارات فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/11/2019
صورة الاعلان: جهازإنذار ضد السرقة لاسلكى بالكامل - في الرياض السعودية

جهازإنذار ضد السرقة لاسلكى بالكامل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهازإنذار ضد السرقة لاسلكى بالكامل جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/11/2019
صورة الاعلان: 4 كاميرات مراقبة ب 1300 ريال للمنازل والمحلات - في الرياض السعودية

4 كاميرات مراقبة ب 1300 ريال للمنازل والمحلات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: ••••••••••••••••••••••••••••••••.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/9/2019
صورة الاعلان: احدث جهاز بصمة ZK-MA100 من شركة ZKTeco - في الرياض السعودية

احدث جهاز بصمة ZK-MA100 من شركة ZKTeco

(للبيع)

- في الرياض السعودية

احدث انواع بصمه حضور وانصراف (بصمة كارت رقم سرى و وجه) من شركة ZKTeco بسعر لايقبل المنافسه يتميز ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

21/9/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager