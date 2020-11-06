كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل داخلية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.