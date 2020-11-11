كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل داخلية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/3"4MP(2560*1440) CMOS, 4MP@25fps(PAL); •4MP@30fps (NTSC) Single SMT LED, •IR