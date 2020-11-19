كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

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كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل داخلية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073102
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات دخان الحريق Addressableبأعتماد اوروبى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
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صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للافراد ماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية عالية الجودة تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 - في الإسكندرية مصر

أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 - في الإسكندرية مصر

أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أنظمة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: حساسات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

حساسات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساسات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 - في الإسكندرية مصر

أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أنظمة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل F22 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

18/11/2020
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