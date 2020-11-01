كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

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كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070958
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1/11/2020
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1/11/2020
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1/11/2020
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العنوان:

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1/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

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31/10/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

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أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة .
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31/10/2020
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ماكينات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل FV18

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Features: •Face Capacity: 200 •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacit.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 8MP HST يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

28/10/2020
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