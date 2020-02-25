كاميرات مراقبة حرارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان عن بعد والتى لها القدرة على اكتشاف المرضى المرتفع درجه حرارتهم واصدار انذار بذلك تصلح للشركات /الفنادق/المدارس/المطارات /مراكز الخدمه ضمان عامين نشحن ونورد لجميع محافظات المملكة 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

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العنوان: الخبر- الخبر
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/5/2020
رقم الإعلان: 2059668
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صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز - في الشرقية السعودية

جهاز بصمة حضور والانصراف بسعر مميز

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

أمكانيه استخراج تقارير يوميه اسبوعيه وشهريه أمكانيه الربط عالانترنت وربط الفروع يبعضها و تسجيل وقت .

550 ريال

25/2/2020
صورة الاعلان: عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز - في الشرقية السعودية

عرض كاميرات مراقبة full hd بسعر مميز

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

*عرض كاميرات مراقبة full hd باعلى واحدث التقنيات والعرض يشمل الاتى: •••••••••••••••••••••••••••••••.

1,300 ريال

19/2/2020
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