كاميرات مراقبة حرارية

شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان عن بعد والتى لها القدرة على اكتشاف المرضى المرتفع درجه حرارتهم واصدار انذار بذلك تصلح للشركات /الفنادق/المدارس/المطارات /مراكز الخدمه ضمان عامين نشحن ونورد لجميع محافظات المملكة 0564291869