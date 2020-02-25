كاميرات مراقبة حرارية

(للبيع)
|شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان عن بعد والتى لها القدرة على اكتشاف المرضى المرتفع درجه حرارتهم واصدار انذار بذلك تصلح للشركات /الفنادق/المدارس/المطارات /مراكز الخدمه ضمان عامين نشحن ونورد لجميع محافظات المملكة 0564291869
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|الخبر- الخبر
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059668
550 ريال
1,300 ريال