كاميرات مراقبة تكشف درجة الحرارة

(للبيع)
|كاميرات الحماية الحراريةHikvision كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة الحرارة والتي تعد الاختيار المناسب لهذا النوع من الحماية ضد فيرس كورنا الذي يقوم بالكشف عن بعد عن درجة حرارة 20-30 شخص في نفس الوقت , مما يعني اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى الكاميرات الحرارية المتطورة لها قدرة على تصوير وقياس للحرارة حتى مسافة 2.5م فهي صمام الأمان من العدوى والفيروسات والأوبئة لكل المنشآت العامة الفنادق , المستشفيات , مراكز خدمة المواطنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082634
اتصل
اتصل