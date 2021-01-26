كاميرات مراقبة تكشف درجة الحرارة

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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة تكشف درجة الحرارة - في الوسطى البحرين

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كاميرات الحماية الحراريةHikvision كاميرات مراقبة درجة حرارة الافراد اثناء الدخول والخروج مع الاحتفاظ بسجل كامل للأفراد عن حالة درجة الحرارة والتي تعد الاختيار المناسب لهذا النوع من الحماية ضد فيرس كورنا الذي يقوم بالكشف عن بعد عن درجة حرارة 20-30 شخص في نفس الوقت , مما يعني اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى الكاميرات الحرارية المتطورة لها قدرة على تصوير وقياس للحرارة حتى مسافة 2.5م فهي صمام الأمان من العدوى والفيروسات والأوبئة لكل المنشآت العامة الفنادق , المستشفيات , مراكز خدمة المواطنين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: - المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082634
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العنوان:

الوسطى - البحرين

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26/1/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه داخلية وخارجية - في الوسطى البحرين

كاميرات مراقبه داخلية وخارجية

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