كاميرات كشف أسفل السيارة

(للبيع)

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صورة الاعلان: كاميرات كشف أسفل السيارة - في الوسطى البحرين

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يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال آلة تصوير ذكيه لإعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسيارة والتي يتم تسجلها على جهاز الكمبيوتر تتميز بسهولة الفك والتركيب مما يسهل على رجال الامن اكتشاف الاشياء المشتبه فيها مثل المتفجرات/الاسلحة/المخدرات تستخدم هذه الكاميرات في الكثير من الأماكن الهامة، ومنها المطارات، الجمارك، السجون ، الأقسام الحكومية ،الوزارات ،الأماكن العسكرية كما تستخدم أيضا في مداخل مواقف السيارات العامة، ومداخل ومخارج المعارض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: +966558868300

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العنوان: العليا- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084460
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