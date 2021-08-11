كاميرات قياس درجة الحرارة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

الكاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد يمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 متر كاملة يمكنها قياس درجة حرارة أكثر من 25 شخص في نفس الوقت يمكن تعيين الإرتفاعات وتغييرها بسهولة عن طريق الحامل المخصص لذلك ترتبط الكاميرا بجهاز اللابتوب للكشف الآني واللحظي عن درجة الحرارة للأشخاص تقوم الكاميرا بإصدر تنبيه صوتي وضوئي للتنبيه عن وجود درجة حرارة مرتفعه لأي شخص يقع في نطاق عملها والعديد من المزايا الأخرى التواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 0558860700- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103440
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في الرياض السعودية

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار الاسلكية الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يمتازجهاز الإنذار بأنه لاسلكي فلا يوجد أي أسلاك تربط اللوحة الرئيسية بالحساسات مما يوفرفي وقت التركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة - في الرياض السعودية

الكاميرات الأمنية للكشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر الكاميرات والمرايا التي تكشف اسفل السيارات أداتين هامتين وضروريتين للمنظمات الأمنية وإنفاذ الق.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع سيارات rupptela - في الرياض السعودية

جهاز تتبع سيارات rupptela

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز تتبع السياراتRupptela - صناعة اوروبية ليتوانيا - مرخص من هيئة الاتصالات مميزات الجهاز: - تحدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

748 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان - في الرياض السعودية

اجهزة بصمة حضور وانصراف الموظفين بضمان عامان

(للبيع)

- في الرياض السعودية

✹جهاز بصمة الموظفين U FACE 800 - يعمل ب(بصمة الوجة-بصمة الاصبع-الكارت-الرقم السرى) - ( يدعم .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

28/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج - في الرياض السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول - في الرياض السعودية

أجهزة البصمة بالوجه - الأكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/7/2021
صورة الاعلان: الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص - في الرياض السعودية

الأكسس كنترول ( بصمة الوجه) _ عرض خاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الحضور والأنصراف ( الأكسس كنترول ) عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع - في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة المتطورة متعددة الانواع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرا المراقبه راقب عملك ومنزلك من اى مكان _ مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس - في الرياض السعودية

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة - في الرياض السعودية

Access Control ببصمة الوجه وقياس الحرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتعدد انطمة التحكم في فتح وغلق الابواب Access Control فمنها من يعمل بالبصمة أو الرقم السري أو الكارا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة - في الرياض السعودية

اجهزة الانذار الحديثة ضد السرقة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز الانذار ضد السرقة للشركات والافراد جهاز انذار ضد السرقة مع خاصبة الاتصال 4 جهاز إنذار ضد السرقة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager