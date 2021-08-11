كاميرات قياس درجة الحرارة

(للبيع)
|الكاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد يمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 متر كاملة يمكنها قياس درجة حرارة أكثر من 25 شخص في نفس الوقت يمكن تعيين الإرتفاعات وتغييرها بسهولة عن طريق الحامل المخصص لذلك ترتبط الكاميرا بجهاز اللابتوب للكشف الآني واللحظي عن درجة الحرارة للأشخاص تقوم الكاميرا بإصدر تنبيه صوتي وضوئي للتنبيه عن وجود درجة حرارة مرتفعه لأي شخص يقع في نطاق عملها والعديد من المزايا الأخرى التواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|0558860700- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103440
1 ريال
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1 ريال
748 ريال
1,400 ريال
575 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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