كاميرات قياس درجة الحرارة

الكاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد يمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 متر كاملة يمكنها قياس درجة حرارة أكثر من 25 شخص في نفس الوقت يمكن تعيين الإرتفاعات وتغييرها بسهولة عن طريق الحامل المخصص لذلك ترتبط الكاميرا بجهاز اللابتوب للكشف الآني واللحظي عن درجة الحرارة للأشخاص تقوم الكاميرا بإصدر تنبيه صوتي وضوئي للتنبيه عن وجود درجة حرارة مرتفعه لأي شخص يقع في نطاق عملها والعديد من المزايا الأخرى التواصل 0558860700