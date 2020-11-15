كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات تكشف الحرارة عن بعد - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه الكاميرات الكشف عن حرارة ما يقرب من 25 شخصا في نفس الوقت وذلك على مسافة قد تصل الي 2.5 متر كاملة كما يمكنك تحديد الأرتفاع الذي ترغب فيه عن طكريق حامل مخصوص ووصل الكاميرا بجهاز اللاب توب تعتبر الكاميرا الحراريه أداه فعاله فى الكشف عن درجات الحراره فى الأماكن ذات الكثافةة العددية المتوسطه والكبيره المولات الفنادق مركز خدمة المواطنين من الوزارات والمصالح الحكومية المراكز اوالنوادي الرياضية وغيرها م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072612
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة انذار - في الرياض السعودية

اجهزة انذار

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت أي محاولة اقتحام يتم الاتصا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DE.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقه متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: كميرات المراقبة الحرارية - في الرياض السعودية

كميرات المراقبة الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاميرات المراقبة الحرارية كاميرا تصوير ومراقبة حرارية ليلية نهارية ملونة وتعتبر صمام الأمان من العد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انزار للمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات انزار للمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فلديها القدرة على كشف جميع أنواع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: » عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين - في الرياض السعودية

» عرض جهاز بصمه الحضور والانصراف موظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري والوجه جهاز بصمة الوجه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

24/9/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبة 2 ميجا 2mp اسعار رخيصة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

4 كاميرات سواء داخلى او خارجي - دقتها 2 ميجا بكسل - جهاز تسجيل 4 نقط - 40 متر تمديدات سلك - قرص صلب .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,300 ريال

17/9/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك - في الرياض السعودية

كاميرات مراقبه Full HD راقب من جوالك

(للبيع)

- في الرياض السعودية

راقب مكانك من جوالك ,شركتك,منزلك,مؤسسه كبري كاميرات مراقبه Full Hd موصله بالجوال العرض يشمل 4 كامير.
العنوان:

الرياض - السعودية

2,900 ريال

9/9/2020
صورة الاعلان: بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين - في الرياض السعودية

بصمة الحضور و الانصراف550 ريال للموظفين

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مواصفات جهاز بصمه Zkteco جهاز بصمة الإصبع والكارت والرقم السري ضد الماء أمكانيه استخراج تقارير يوميه.
العنوان:

الرياض - السعودية

550 ريال

2/9/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager