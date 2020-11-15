كاميرات تكشف الحرارة عن بعد

تعددت طرق مواجهة فايرس كورونا وكان على رأس هذه المواجهه التقنية الكاميرات الحرارية المتطورة تتيح هذه الكاميرات الكشف عن حرارة ما يقرب من 25 شخصا في نفس الوقت وذلك على مسافة قد تصل الي 2.5 متر كاملة كما يمكنك تحديد الأرتفاع الذي ترغب فيه عن طكريق حامل مخصوص ووصل الكاميرا بجهاز اللاب توب تعتبر الكاميرا الحراريه أداه فعاله فى الكشف عن درجات الحراره فى الأماكن ذات الكثافةة العددية المتوسطه والكبيره المولات الفنادق مركز خدمة المواطنين من الوزارات والمصالح الحكومية المراكز اوالنوادي الرياضية وغيرها م