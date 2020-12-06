كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات صمام الأمان للوقاية من العدوى والفيروسات.:تتميز بـ تكشف الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة عالية من بين الجموع وتتبعهم هناك إنذار وقت اكتشافها لمصاب. يمكنها قياس درجة حرارة من 20 إلى 30 شخص في نفس الوقت. يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في: الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط. ولنا فروع آخرى في البحرين التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم:0598589293: