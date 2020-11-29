كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)
|الآن ولفتره محدوده عرض خاص على كاميرات الحمايه الحراريه والتي تعد الأختيار المناسب لهذا النوع من الحماية ضد فيرس كورنا الذي يقوم بالكشف عن بعد عن درجة حرارة 20-30 شخص في نفس الوقت , مما يعني إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى الكاميرات الحرارية المتطورة لها قدرة على تصوير وقياس للحرارة حتى مسافة 2.5م تصلح لكل المنشأت العامه الفنادق , المستشقيات , مراكز خدمة المواطنين ,و المولات فروعنا في المملكة العربيه السعوديه بالاضافة لفروعنا في البحرين للتواصل واتساب/+966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075084
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1 ريال
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550 ريال
1,300 ريال