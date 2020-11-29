كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

الآن ولفتره محدوده عرض خاص على كاميرات الحمايه الحراريه والتي تعد الأختيار المناسب لهذا النوع من الحماية ضد فيرس كورنا الذي يقوم بالكشف عن بعد عن درجة حرارة 20-30 شخص في نفس الوقت , مما يعني إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى الكاميرات الحرارية المتطورة لها قدرة على تصوير وقياس للحرارة حتى مسافة 2.5م تصلح لكل المنشأت العامه الفنادق , المستشقيات , مراكز خدمة المواطنين ,و المولات فروعنا في المملكة العربيه السعوديه بالاضافة لفروعنا في البحرين للتواصل واتساب/+966558868300