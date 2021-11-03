كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمدارس والجامعات للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات تكشف الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة عالية من بين الجموع وتتبعهم تعطى إنذار وقت اكتشافها درجة حرارة عالية يمكنها قياس درجة حرارة من 20 إلى 30 شخص في نفس الوقت.من على مسافةتصل الى 2.5 متر يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في: الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط. ولنا فروع آخرى في البحرين التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم:0598589293