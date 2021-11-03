كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)
|كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمدارس والجامعات للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات تكشف الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة عالية من بين الجموع وتتبعهم تعطى إنذار وقت اكتشافها درجة حرارة عالية يمكنها قياس درجة حرارة من 20 إلى 30 شخص في نفس الوقت.من على مسافةتصل الى 2.5 متر يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في: الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط. ولنا فروع آخرى في البحرين التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114816
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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5,200 ريال
460 ريال
5,200 ريال
460 ريال
460 ريال
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5,200 ريال
1,000 ريال
1 ريال