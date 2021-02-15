كاميرات الحماية الحرارية الحديثة

(للبيع)
|كاميرات حرارية ليلة نهارية ملونة، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات هي صمام الأمان للوقاية من العدوى والفيروسات تتميرز: بدقة عالية جدا تكشف الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة عالية من بين الجماهير وتتبعهم تطلق انذار عند اكتشافها لمصاب تقيس درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت، من 20 إلى 30 شخص يوجد شحن لجميع انحاء المملكة السعوديّة، فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083884
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