كافيه للبيع 490م بعباس العقاد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كافيه للبيع 490م بعباس العقاد - في القاهرة مصر

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كافيه للبيع 490م بعباس العقاد للبيع كافيه باول عباس العقاد بشارع اتجاهين مرخص تجارى واجهه كبيره عالشارع مساحه داخليه 285متر ب3حمام ومطبخ وغاز وعداد تجارى 3فاز ومساحه خارجيه 205متر اوت دورتشطيبات الترا سوبر لوكس فندقيه الكافيه مؤجر حاليا بالامكان التسليم بالمستاجر او بدون للمهتمين كلمنى فون وواتس اب 01006999133
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود المحرزى
التليفون: 01006999133

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العنوان: عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064696
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صورة الاعلان: وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات - في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الفنادق والمطاعه التابعه لكبرى الشركات تعمل بمجال السياحه لفروعها بمصر والسعودية الوظا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

30/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال مدرين اداره مبيعات – مندوبين م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

13/5/2020
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