(للبيع)
|كافيه للبيع 490م بعباس العقاد للبيع كافيه باول عباس العقاد بشارع اتجاهين مرخص تجارى واجهه كبيره عالشارع مساحه داخليه 285متر ب3حمام ومطبخ وغاز وعداد تجارى 3فاز ومساحه خارجيه 205متر اوت دورتشطيبات الترا سوبر لوكس فندقيه الكافيه مؤجر حاليا بالامكان التسليم بالمستاجر او بدون للمهتمين كلمنى فون وواتس اب 01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064696
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1 جنيه