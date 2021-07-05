(للإيجار)
|كافيتريا للايجار داخل براندمول 📍انت امام نادي الشمس 📍انت علي جسر السويس 🔶محلك في مول بيخدم علي اكبر كثافة سكانيه بشرق القاهره 🔶وجها المول 350م بمساحات متنوعه من اول 15م الي 215م 💥خدمات المول (انظمه اضاءه حديث فيو كامل علي جسر السويس امن وحراسه خدمات نظافه انظمه امان شاشة عرض كبيره علي الواجه كاميرات مراقبة) 💥💥بمناسبة الافتتاح استلم محلك كام التشطيب ** 💥براند مول مكون من 3 ادوار كل دور مميز عن التاني 🔥🔥اتصل الان واحجز محلك المميز واستفد بالعرض الحالي بيخدم اكثرمن 45محل للتفاصيل ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali
|التليفون:
|01550678469
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|العنوان:
|جسر السويس- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098979
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