كافة أنواع الأقفال والكوالين الحديثة

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكوالين العادية التى تعمل بالمفناح أما اليوم فقد ظهرت انوع فخمه للكوالين والأقفال والتي تعمل من خلال دوائر الكترونية حديثة وأنواع وأشكال مختلفة وهي : الأقفال والكوالين بالصمة أو بالكارت او بالرقم السري هذا فضلا عن شكلها الأنسيابي الفخم والجذاب وكذلك امكانية توفير الكهرباء من خلالها تتوفر لدينا كل هذه الأنواع مع سرعة التركيب والتوريد وأسعار منافسه وضمان لمدة عامين للتواصل ت/ واتس 0558860700