كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية

العرض الثانى خاص بالمطاعم والكافيهات ديوانيه محلات العصائر بوفيه سعر العرض 3600ريال شامل الضريبه والتركيب 1-شاشه لمس عالية الجوده 2-برنامج apex rest لادارة المطاعم والكافيهات ومحلات العصائر بوفيه 3-طابعة الفواتير الحراريه 4-درج الكاشير معدنى ممتاز جميع الاجهزه ضمان عامان- البرنامج مرخص من هيئةالزكاه والدخل والفوتره الالكترونيه-كما يوجد دعم فنى مجاني على البرامج لمدة عام كامل online برنامج نقاط بيع كاشير -مبيعات-مشتريات -سندات -تقارير البرنامج يشمل تقرير المبيعات الضريبى 2-تقرير المشتريا