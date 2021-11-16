كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية

(للبيع)
|العرض الثانى خاص بالمطاعم والكافيهات ديوانيه محلات العصائر بوفيه سعر العرض 3600ريال شامل الضريبه والتركيب 1-شاشه لمس عالية الجوده 2-برنامج apex rest لادارة المطاعم والكافيهات ومحلات العصائر بوفيه 3-طابعة الفواتير الحراريه 4-درج الكاشير معدنى ممتاز جميع الاجهزه ضمان عامان- البرنامج مرخص من هيئةالزكاه والدخل والفوتره الالكترونيه-كما يوجد دعم فنى مجاني على البرامج لمدة عام كامل online برنامج نقاط بيع كاشير -مبيعات-مشتريات -سندات -تقارير البرنامج يشمل تقرير المبيعات الضريبى 2-تقرير المشتريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|موؤسسة طيف الألماس
|التليفون:
|0537709556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
الحدود الشمالية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,950 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111532
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 دولار
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
1 ريال
3,500 ريال
اتصل
اتصل
3,450 ريال
460 ريال