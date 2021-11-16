كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشير مطاعم يدعم الفاتورة الاكترونية - في الحدود الشمالية السعودية

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العرض الثانى خاص بالمطاعم والكافيهات ديوانيه محلات العصائر بوفيه سعر العرض 3600ريال شامل الضريبه والتركيب 1-شاشه لمس عالية الجوده 2-برنامج apex rest لادارة المطاعم والكافيهات ومحلات العصائر بوفيه 3-طابعة الفواتير الحراريه 4-درج الكاشير معدنى ممتاز جميع الاجهزه ضمان عامان- البرنامج مرخص من هيئةالزكاه والدخل والفوتره الالكترونيه-كما يوجد دعم فنى مجاني على البرامج لمدة عام كامل online برنامج نقاط بيع كاشير -مبيعات-مشتريات -سندات -تقارير البرنامج يشمل تقرير المبيعات الضريبى 2-تقرير المشتريا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: موؤسسة طيف الألماس
التليفون: 0537709556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30th Floor, Al Faisaliah Tower، طريق الملك فهد الفرعي، العليا، الرياض 12212، السعودية- الرياض
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,950 ريال
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111532
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل

(للبيع)

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز ك.

1 ريال

16/11/2021
صورة الاعلان: شركة قطان وأنعم للمفروشات

شركة قطان وأنعم للمفروشات

(للبيع)

شركة قطان وأنعم للمفروشات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: استفد من عروض متجر رفرف الالكتروني لبيع قطع غيار السيارات

استفد من عروض متجر رفرف الالكتروني لبيع قطع غيار السيارات

(للبيع)

اغتنم الفرصة واستفد من أقوى العروض من #متجر_رفرف 🤩 شحن مجاني لكافة مدن المملكة 🇸.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت وال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

13/11/2021
صورة الاعلان: استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

استخراج تصاريح زواج وتاشيرات وخدمات عامة لتعقيب

(للبيع)

اخوكم ابو سلطان العتيبي انجاز مضمون ☑️✔️استخراج تصاريح زواج🇸.
العنوان:

Delaware - السعودية

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: حداد ابواب في الرياض

حداد ابواب في الرياض

(للبيع)

ورشة حدادة ابو محمد 0578562677 خدمتنا في مجال جميع اعمال الحدادة والحام من خلال ورشة حدادة متنقلة مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب XRAY

أجهزة تفتيش الحقائب XRAY

(للبيع)

أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا تكييف وانذار وحريق (صيانه وتركيب)

مطلوب مهندسين ميكانيكا تكييف وانذار وحريق (صيانه وتركيب)

(فرصة عمل)

مهندسين ميكانيكا حيره من ٥:٧ سنوات باعمال التكييف المركزي خاصه والشباك والاسبليت ايضا وا.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: بوابات تفتيش كشف المعادن

بوابات تفتيش كشف المعادن

(للبيع)

إن بوابات كشف المعدن والمواد الخطرة تعد أداة رئيسية في تحقيق مويد من التأمين للمنشآت الهامة بوابات ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدربات خياطة نسائي لتدريب فتيات بالسعوديه لكورس واحد

مطلوب مدربات خياطة نسائي لتدريب فتيات بالسعوديه لكورس واحد

(فرصة عمل)

مطلوب مدربه لتدريب الخياطة والتفصيل للفتيات عدد من الفتيات سيعملون في مشغل الخياطة وجزء سيعمل لحساب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,500 ريال

10/11/2021
صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

متخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح خبرة طويلة في إعدا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية

الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية

(للشراء (مطلوب))

احجز خدمتك : ‏الحلول المناسبة لتوفير العمالة المنزلية ‏عقود شهرية - سنوية - نقل كفالة- ضمان مدة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

اقوي العروض علي كاشير المطاعم يشمل البرنامج

(للبيع)

اقوي العروض كاشير مطاعم يشمل البرنامج كاشير المطاعم والكوفي شوب العرض يشمل:- wifi+ شاشة تاتش +شاش.

3,450 ريال

9/11/2021
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف

جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/11/2021
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