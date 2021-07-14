كاشير مطاعم ومحلات تجارية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم ومحلات تجارية شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم والمحلات 1_جهاز كاشير تاتش +شاشة للعميل +wifi 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير تفتح تلقائي مع الطابعة 4_برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب *سعر العرض 3250 ريال الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة -البرنامج مرخص مدي الحياة بدون اي اشتراكات شهرية او سنوية -خدمة دعم فني اونلاين لمدة عام علي البرنامج مجانا -ضمان عامان علي جميع الاجهزة *فروعنا :الرياض_ جدة _الدمام _ابها _المدينة