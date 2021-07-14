كاشير مطاعم ومحلات تجارية

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صورة الاعلان: كاشير مطاعم ومحلات تجارية - في السعودية

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*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم ومحلات تجارية شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم والمحلات 1_جهاز كاشير تاتش +شاشة للعميل +wifi 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير تفتح تلقائي مع الطابعة 4_برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب *سعر العرض 3250 ريال الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة -البرنامج مرخص مدي الحياة بدون اي اشتراكات شهرية او سنوية -خدمة دعم فني اونلاين لمدة عام علي البرنامج مجانا -ضمان عامان علي جميع الاجهزة *فروعنا :الرياض_ جدة _الدمام _ابها _المدينة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

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العنوان: - القصيم
القاهرة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099953
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب - في السعودية

كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

- في السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

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3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر - في السعودية

اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)

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القصيم - السعودية

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13/7/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات - في السعودية

جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

(للبيع)

- في السعودية

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

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27/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجلا.

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10/6/2021
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صورة الاعلان: شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة - في السعودية

شاشات العرض الاعلانى التفاعلية الحديثة

(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

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9/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في السعودية

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

- في السعودية

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأس.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة - في السعودية

جهاز النداء الالى للمستشفيات المتنوعة

(للبيع)

- في السعودية

جهاز المناداة أو البيجر هو جهاز إلكتروني صغير متكون من شاشة وأزرار، يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسا.

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق - في السعودية

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

- في السعودية

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard - في السعودية

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

- في السعودية

المصدات العمودية bollard المصدات الهيدروليكية لإيقاف السيارات وأغلاق الطرق تعتبر المصدات الهيدروليك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في السعودية

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

- في السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/5/2021
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