كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم والمحلات 1_جهاز كاشير تاتش +شاشة للعميل +wifi 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير تفتح تلقائي مع الطابعة 4_برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب *سعر العرض 3250 ريال الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة -البرنامج مرخص مدي الحياة بدون اي اشتراكات شهرية او سنوية -خدمة دعم فني اونلاين لمدة عام علي البرنامج مجانا -ضمان عامان علي جميع الاجهزة للتواصل و الاستفسار:0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100709
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في السعودية

●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD.

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

●عرض نقطة بيع سوبرماركت ومحلات تجارية يدعم الضريبة المضافة -كمبيوتر لينوفوا موديل lenovo v530.

3,750 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت - في السعودية

جهاز حضور وانصراف المواظفين يعمل ببصمة الوجه والاصبع والكارت

(للبيع)

- في السعودية

اجهزة بصمة للموظفين تعمل ببصمة الوجه والكارت وبصمة الاصبع والرقم السرى اجهزة بصمة للموظفين تساعدك عل.

460 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE .
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

27/7/2021
صورة الاعلان: بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات - في السعودية

بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابابوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/7/2021
صورة الاعلان: حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج - في السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج

(للبيع)

- في السعودية

حاجز مواقف سيارات مصد سيارات باركينج جهاز مصد سيارات لحل ازمه المواقف في الشقق والبيوت وحتى الشركات.
العنوان:

الرياض - السعودية

575 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي اجهزة الكاشير - في السعودية

عرض خاص علي اجهزة الكاشير

(للبيع)

- في السعودية

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.

3,250 ريال

25/7/2021
صورة الاعلان: عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات - في السعودية

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات

(للبيع)

- في السعودية

عرض حصري ومميز علي نقاط بيع كاشير كامل للمتاجر والتموينات ومحلات البقالة ● جوال او واتس اب _.

3,750 ريال

18/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقاط البيع تتش تدعم الضريبه المضافه - في السعودية

اجهزه كاشير ونقاط البيع تتش تدعم الضريبه المضافه

(للبيع)

- في السعودية

ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,250 ريال

15/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم ومحلات تجارية - في السعودية

كاشير مطاعم ومحلات تجارية

(للبيع)

- في السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم ومحلات تجارية شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة ال.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب - في السعودية

كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

- في السعودية

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.

3,250 ريال

14/7/2021
صورة الاعلان: كاشير مطاعم وكوفي شوب - في السعودية

كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)

- في السعودية

*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة الم.
العنوان:

الجيزة - السعودية

3,250 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر - في السعودية

اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

اجهزة ومستلزمات مطاعم تتوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية للانظمة الامنية كل ما تحتاجة من اجهزة ومست.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات - في السعودية

جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

(للبيع)

- في السعودية

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/6/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager