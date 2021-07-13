كاشير مطاعم وكوفي شوب

(للبيع)
|*عرض خاص و لفترة محدودة* كاشير كامل للمطاعم والكوفي شوب شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم والمحلات 1_جهاز كاشير تاتش +شاشة للعميل +wifi 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير تفتح تلقائي مع الطابعة 4_برنامج ادارة المطاعم والكوفي شوب *سعر العرض 3250 ريال الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة -البرنامج مرخص مدي الحياة بدون اي اشتراكات شهرية او سنوية -خدمة دعم فني اونلاين لمدة عام علي البرنامج مجانا -ضمان عامان علي جميع الاجهزة *فروعنا :الرياض_ جدة _الدمام _ابها _المدينة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المدينة المنورة
الجيزة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099901
اتصل
2 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
300 ريال