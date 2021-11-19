كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة (السباكة _الكهرباء_ مواد البناء_وجميع الانشطة العامة ومبيعات الجملة وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات ****************************************** المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: amira
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,155 ريال
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112119
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات 0570130761 بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي - في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور وانصراف - في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز بصمة حضور وانصراف TIMMY - F630موديل يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري .
العنوان:

الرياض - السعودية

460 ريال

8/11/2021
صورة الاعلان: Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software - في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software

(للبيع)

- في الرياض السعودية

Original SIMATIC WinCC SCADA Siemens software V7.3 SE incl. Update 1 With license.
العنوان:

الرياض - السعودية

35,000 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج - في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات والسوبر ماركت كامل شامل الاجهزة مع البرنامج

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض علي نظام كاشير التموينات مع البرنامج المحاسبي العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة اي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,850 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: إعداد البحوث الطبية - في الرياض السعودية

إعداد البحوث الطبية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

المساعدة في إعداد البحوث الطبية و رسائل الماجستير - المراجعة و التصحيح - تحليل البيانات - والترجمة ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

11 ريال

7/11/2021
صورة الاعلان: جهاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز مواقف السيارات هذا الجهاز يركب امام الموقف حقك ويمنع اي شخص من الوقوف امامه. له ريموت لفتح وق.
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

5/11/2021
صورة الاعلان: بوابات الكترونية لدخول الافراد - في الرياض السعودية

بوابات الكترونية لدخول الافراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد والموظفين تعمل بالبصمة او الرقم السري والكارت مناسبة للمستشفيات والمدارس و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الأفراد تعتبر بوابات دخول وخروج الأفراد من البوابات التأمينية والتنظيمية للتحكم ف.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

18/10/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية الاعلانية - في الرياض السعودية

شاشات العرض التفاعلية الاعلانية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات العرض الالكترونية نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل. حيث أ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات - في الرياض السعودية

اقوي العروض علي حجاز مواقف السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اقوي العروض علي جهاز مواقف السيارات سعر الجهاز شامل التركيب والضريبة 490 ريال (بدلا من 575 ريال) .
العنوان:

الرياض - السعودية

490 ريال

18/10/2021
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش أسفل السيارة - في الرياض السعودية

أجهزة تفتيش أسفل السيارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على مرايا وكاميرا كشف أسفل السيارة لاكتشاف الأشياء المشتبه التي تعمل باللمس وتستخدم من قبل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/10/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية والحواجز الشوكية - في الرياض السعودية

المصدات العمودية والحواجز الشوكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مصدات امنية وحواجز شوكية نقدم لكم بسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروليكية .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/10/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المختلفة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للحرص على دقة المواعيد وزيادة الالتزام بها 1ـ نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب وهو أجهزة الحضور والانصرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/10/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نظام مواقف السيارات الأوتوماتيكي 0570130761 مواقف السيارات المدفوعة بوابات التحكم في دخول وخروج السي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager