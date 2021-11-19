كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة (السباكة _الكهرباء_ مواد البناء_وجميع الانشطة العامة ومبيعات الجملة وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات ****************************************** المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406