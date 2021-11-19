(للبيع)
|كاشير مشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية العامة (السباكة _الكهرباء_ مواد البناء_وجميع الانشطة العامة ومبيعات الجملة وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات ****************************************** المميزات: *ضمان لمدة عامان *البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية *خدمة متابعة ما بعد البيع *دعم فني لمده عام مجانا *السعر يشمل التركيب والبرمجة * للاستفسار والتواصل :0550029406
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|amira
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,155 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112119
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