كاشير

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تفاصيل الإعلان
اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات المخازن وهذا ما يقدمه نظام الكاشير في نظام المحاسبي ويعتمد عليه العديد من المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الملابس والموبايل وخدمات الكمبيوتر. يعتبر افضل برنامج كاشير نظام نقاط البيع – منافد البيع – الكاشير هو نظام مدمج في العديد من المنتجات لتقنية المعلومات فيمكنك الحصول عليها منفردة او مدمجة للتواصل/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4 ريال
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049977
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