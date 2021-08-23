كاشير لجميع الانشطة التجارية العامة

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تفاصيل الإعلان
برنامج ابكس مخزون ومشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية (السباكة /الكهرباء/مواد البناء/جميع الانشطة العامة /مبيعات الجملة/ وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات - ضمان لمدة عامان - البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية - خدمة متابعة ما بعد البيع - دعم فني لمده عام مجانا - السعر يشمل ضريبة المضافة - السعر يشمل التركيب والبرمجة لدينا فروع في :ابها/ الدمام/ الرياض/ جدة/ المدينة المنورة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

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العنوان: العزازية- الرياض
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,065 ريال
تاريخ الإعلان: 24/8/2021
رقم الإعلان: 2103288
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عرض خاص على بوابات التحكم في دخول وخروج السيارات (مواقف السيارات) بوابة بارير اتوماتيكية - بوابة جر.
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23/8/2021
صورة الاعلان: سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط - في السعودية

سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط

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سنترال ياستر - YEASTAR سنترال ip للشركات الصغيرة والمتوسط ●سنترال yastar سنترال yeastar IP-PB.

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23/8/2021
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(للبيع)

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23/8/2021
صورة الاعلان: اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى - في السعودية

اكسس كنترول- قفل باب يعمل بالبصمة والكارت والرقم السرى

(للبيع)

- في السعودية

نظام المنزل الذكي قفل يعمل بكلمة المرور الرقمية الكارت البصمة Access Control System أنظمة خاصة للتح.

400 ريال

23/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات بالتذكرة للمواقف المدفوعه

(للبيع)

- في السعودية

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العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

22/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

0570130761بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,500 ريال

20/8/2021
صورة الاعلان: بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن - في السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن

(للبيع)

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بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن بوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة.

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19/8/2021
صورة الاعلان: جهاز البصمة TIMMY - F630 - في السعودية

جهاز البصمة TIMMY - F630

(للبيع)

- في السعودية

جهاز البصمة TIMMY - F630 يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد بصمات الوجة 1.
العنوان:

الجيزة - السعودية

460 ريال

19/8/2021
صورة الاعلان: افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار - في السعودية

افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار

(للبيع)

- في السعودية

شركة رائدة في مجال تكنولوجيا شاشات العرض الإلكترونية بجميع أنواعها الداخلية ، والتي تعتبر أحدث التقن.

290 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني يزن حتي 30 كجم - في السعودية

ميزان باركود الكتروني يزن حتي 30 كجم

(للبيع)

- في السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات TA - POSميزان باركود الكتروني منتج مميز لاصحاب ومديري .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,840 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: طابعة ايصالات TA POS-80 UE. - في السعودية

طابعة ايصالات TA POS-80 UE.

(للبيع)

- في السعودية

مميزاتها: تعمل عن طريق USB/Ethernet سرعة الطباعة عالية الجودة سهولة فى الاستخدام السعر 375 ريال بخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

375 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشير المطعم و الكافي شوب -لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : D.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون - في السعودية

نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون

(للبيع)

- في السعودية

نقطة بيع المطعم و الكافي شوب -شاشة لمس +شاشة للعميل +wifi لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك.

3,450 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة - في السعودية

نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

(للبيع)

- في السعودية

نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء و.

1 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

12/8/2021
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