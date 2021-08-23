كاشير لجميع الانشطة التجارية العامة

(للبيع)
|برنامج ابكس مخزون ومشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية (السباكة /الكهرباء/مواد البناء/جميع الانشطة العامة /مبيعات الجملة/ وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات - ضمان لمدة عامان - البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية - خدمة متابعة ما بعد البيع - دعم فني لمده عام مجانا - السعر يشمل ضريبة المضافة - السعر يشمل التركيب والبرمجة لدينا فروع في :ابها/ الدمام/ الرياض/ جدة/ المدينة المنورة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|العزازية- الرياض
العين السخنة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,065 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103288
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