كاشير لجميع الانشطة التجارية العامة

برنامج ابكس مخزون ومشتريات ومبيعات لجميع الانشطة التجارية (السباكة /الكهرباء/مواد البناء/جميع الانشطة العامة /مبيعات الجملة/ وغيرها من الانشطة). يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي LQ350طابعة فواتير ايبسون - - برنامج ادارة المخزون والمشتريات والمبيعات - ضمان لمدة عامان - البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية - خدمة متابعة ما بعد البيع - دعم فني لمده عام مجانا - السعر يشمل ضريبة المضافة - السعر يشمل التركيب والبرمجة لدينا فروع في :ابها/ الدمام/ الرياض/ جدة/ المدينة المنورة