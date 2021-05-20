كاشير بشرم وغردقة براتب 2500ج ويحصل علي ترقية وزيادة راتب بعد 3 شهور الي مراجع براتب 3000ج – السن من 21 : 28 سنة – حديثي التخرج – المؤهل يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية – ) معلومة : ال يقبل أي جامعات خاصة ( + إقامة كاملة + تأمينات كاملة + زيادة سنوية مرتين في السنة %6 كل 6 شهور – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism