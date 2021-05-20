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تفاصيل الإعلان
كاشير بشرم وغردقة براتب 2500ج ويحصل علي ترقية وزيادة راتب بعد 3 شهور الي مراجع براتب 3000ج – السن من 21 : 28 سنة – حديثي التخرج – المؤهل يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية – ) معلومة : ال يقبل أي جامعات خاصة ( + إقامة كاملة + تأمينات كاملة + زيادة سنوية مرتين في السنة %6 كل 6 شهور – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/5/2021
رقم الإعلان: 2094471
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