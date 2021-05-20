(فرصة عمل)
|كاشير بشرم وغردقة براتب 2500ج ويحصل علي ترقية وزيادة راتب بعد 3 شهور الي مراجع براتب 3000ج – السن من 21 : 28 سنة – حديثي التخرج – المؤهل يشترط بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة حكومية – ) معلومة : ال يقبل أي جامعات خاصة ( + إقامة كاملة + تأمينات كاملة + زيادة سنوية مرتين في السنة %6 كل 6 شهور – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094471
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3,000 ريال
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3,000 ريال
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