كاشير تموينات يشمل البرنامج معتمد من هيئة الزكاه والدخل العرض يشمل: - جهاز كمبيوتر مكتبي كامل - طابعة ايصالات - درج كاشير -قارئ باركود سلكي - برنامج ابكس لادارة المخازن والمبيعات والمشتريات(البرنامج ليس له اي اشتراكات شهرية او سنوية) البرنامج به قاعدة اصناف اكثر من 20 الف صنف -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء والموردون ونقاط البيع وادارة السعر يشمل قيمة الضريبه المضافة السعر يشمل التركيب والبرمجة * ضمان لمدة عامان علي جميع الاجهزة *لدينا خدمة ما بعد البيع