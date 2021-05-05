كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)
|عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و المحلات. *العرض يشمل: 1_جهاز كاشير تاتش عالى الجودة+شاشة للعميل+WIFI 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير يتم فتحه تلقائى مع الطابعة 4_برنامج للمطاعم والكوفى شوب *البرنامج مرخص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة *خدمة دعم فنى اونلاين لمدة عام كامل على البرنامج *سعر العرض (3250) شامل الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة **للتواصل 00550026596
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahmaattech
|التليفون:
|00550026596
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|العنوان:
|المدينة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099990
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,400 ريال