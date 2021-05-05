كاشير المطاعم والكوفى شوب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشير المطاعم والكوفى شوب - في المدينة المنورة السعودية

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عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و المحلات. *العرض يشمل: 1_جهاز كاشير تاتش عالى الجودة+شاشة للعميل+WIFI 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير يتم فتحه تلقائى مع الطابعة 4_برنامج للمطاعم والكوفى شوب *البرنامج مرخص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة *خدمة دعم فنى اونلاين لمدة عام كامل على البرنامج *سعر العرض (3250) شامل الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة **للتواصل 00550026596
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahmaattech
التليفون: 00550026596

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العنوان: المدينة- المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2099990
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صورة الاعلان: عرض شهر رمضان علي أنظمة الكاشير شامل التركيب والتدريب لكل المحلات والمطاعم - في المدينة المنورة السعودية

عرض شهر رمضان علي أنظمة الكاشير شامل التركيب والتدريب لكل المحلات والمطاعم

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

عرض خاص علي نظام كاشير مناسب لجميع المحلات التجارية بجميع انحاء المملكة العرض شامل الاجهزة مع برنام.

3,400 ريال

5/5/2021
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