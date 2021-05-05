كاشير المطاعم والكوفى شوب

عرض كاشير وسيستم كامل للمطاعم والكوفى شوب والعصائر العرض شامل جميع اجهزة الكاشير مع برنامج ادارة المطاعم و المحلات. *العرض يشمل: 1_جهاز كاشير تاتش عالى الجودة+شاشة للعميل+WIFI 2_طابعة ايصالات حرارية 3_درج كاشير يتم فتحه تلقائى مع الطابعة 4_برنامج للمطاعم والكوفى شوب *البرنامج مرخص مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *ضمان لمدة عامان على جميع الاجهزة *خدمة دعم فنى اونلاين لمدة عام كامل على البرنامج *سعر العرض (3250) شامل الضريبة والتركيب والتدريب والبرمجة **للتواصل 00550026596