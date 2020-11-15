كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

(للبيع)
|(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون مع دعم فني لمدة عام . *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف البقالات والتموينات( اكثر من 20 الف صنف )وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود. *البرنامج سهل فى الادخال والاخراج ، وتستطيع بسهولة الوصول الى حساب مورد او تقارير المبيعات او تقرير القيمة المضافة, اشتراك مدى الحياه يقدم البرنامج مع اجهزة حديثة وضمان عامين تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه على الاجهزة (للتواصل جوال-واتس 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072721
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,100 ريال
1,299 ريال
2,900 ريال
2,900 ريال
1 ريال
1 ريال