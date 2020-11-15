كاشير التموينات و هايبر مضاف عليه كل الاصناف

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تفاصيل الإعلان
(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون مع دعم فني لمدة عام . *مع قاعدة اصناف عملاقة لاصناف البقالات والتموينات( اكثر من 20 الف صنف )وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود. *البرنامج سهل فى الادخال والاخراج ، وتستطيع بسهولة الوصول الى حساب مورد او تقارير المبيعات او تقرير القيمة المضافة, اشتراك مدى الحياه يقدم البرنامج مع اجهزة حديثة وضمان عامين تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه على الاجهزة (للتواصل جوال-واتس 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072721
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