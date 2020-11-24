كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

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كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث مستشعرات حرارة الحريق عالية الجودة والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073817
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السعر
تاريخ الإعلان
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24/11/2020
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العنوان:

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اتصل

24/11/2020
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أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

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اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاشف حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
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24/11/2020
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اتصل

24/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات تتشرف شركة Royal Surveillance sys.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/11/2020
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(للبيع)

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24/11/2020
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العنوان:

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اتصل

23/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجيةHST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

23/11/2020
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