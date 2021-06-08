كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

جهاز الكشف عن المعادن اليدوية وسيلة غير مكلفة لمسح الأشخاص بحثًا عن السكاكين المخبأة وغيرها من الأسلحة والأدوية المغلفة باللفائف ومجموعة كبيرة من الأجسام المعدنية الأخرى كما أنه يعمل على كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الجهاز علي كامل الجسد لكشف اي معادن او جوال موجود مع الشخص حتى وان كان الجوال مغلق. مناسب للهيئات الحكومية والمولات، وغيرها من الأماكن العامة. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". والبحرين للتواصل 0598589293